Эпидемия гриппа не отразилась на статистике смертности в Украине

Эпидемическая ситуация в течение октября-декабря 2009 года не отразилась на показателях смертности в Украине.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сказал министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на оперативные данные органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции.

Так, согласно оперативным данным, в IV квартале 2009 года в Украине было зарегистрировано 149 844 смертей.

В то же время, в течение I квартала в Украине умерли160 587 человек, в течение второго квартала – 155 658 человек. И только в течение «летнего» ІІІ квартала количество зарегистрированных смертей было на примерно 6 тысяч человек меньше, чем в IV квартале, – в июле-сентябре в Украине умерли 143 716 тысяч человек.

В общей сложности, по словам Министра юстиции, количество зарегистрированных смертей в IV квартале 2009 года превышало количество рождений на 36%.

Для сравнения, в I квартале смертность превышала рождаемость на 52%, во ІІ квартале – на 43%. В ІІІ квартале, когда в Украине был зафиксирован «пик» 2009 года по рождаемости, количество смертей превысило количество зарегистрированных рождений на 20%.