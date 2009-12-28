В Киеве стая бездомных собак загрызла оператора УТ-1

В Киеве нападение стаи бездомных собак привело к гибели оператора Первого канала Ивана ВОЛОШИНА.

Как информирует “Телекритика”, пресс-офицер Шевченковского районного управления милиции Марина МАКАРЕНКО сообщила, что экспертизой установлено, что смерть оператора наступила в результате того, что он захлебнулся.

По ее словам, на И.ВОЛОШИНА напала стая бездомных собак. От их укусов он потерял сознание и упал в лужу (в парковой зоне на Сырце после оттепели было много воды), где захлебнулся.

Как сообщила сегодня утром пресс-служба КП «Приют для животных», И.ВОЛОШИН был найден мертвым в ночь с пятницы на субботу, 26 декабря. Стая собак напала на него на улице Новоукраинской, 1/3 в Шевченковском районе, неподалеку от телецентра. Для отлова собак милиция вызвала 3 бригады ловцов КП «Приют для животных». Из 40 собак стаи удалось поймать 11.

Телеоператор Первого канала Иван ВОЛОШИН, 1982 года рождения.