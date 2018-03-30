Чем можно заменить вредные новогодние блюда?

Как сделать новогодний стол более здоровым, но при этом не лишить его разнообразия, а себя — новогодних вкусностей? Попробуйте убрать с него эти блюда.

Даже тот, кто внимательно следит за фигурой, может позволить себе расслабиться и наслаждаться праздничным столом в Новогоднюю ночь... А потом будет мучиться угрызениями совести и в течение двух-трёх месяцев выжимать на тренажёрах набранные килограммы. Хотя и для тех, кто не особо переживает за объём талии, эти праздники не проходят незамеченными. Обилие жирной и жареной пищи, «залитой» алкоголем, так «бьёт» по внутренним органам, что бурные застолья зачастую заканчиваются... в больнице.

Как сделать свой стол не таким «опасным», но при этом не лишить его разнообразия, а себя — новогодних вкусностей? Прежде всего, убрать с него следующие блюда.

Тарталетки

Эти маленькие, вкусные и, главное, удобные закуски пользуются популярностью как на официальных банкетах, так и в условиях домашнего праздника. Ещё бы: приготовление не требует особых кулинарных навыков и временных затрат, а вкус самой песочной корзиночки обеспечит успех блюда при практически любом, даже самом незамысловатом наполнении.

Но в этих же корзиночках и кроется основная опасность для вашего желудка. Пресное песочное тесто на самом деле очень жирное. На 100 граммов в нём может содержаться до 46 г жира, что в полтора раза больше нормы потребления для взрослой женщины. А прибавьте сюда начинку — она, как правило, делается из не менее жирной печени трески или, например, взбитых сливок, — и получите такой удар по поджелудочной железе и желчному пузырю, какой ваш организм не забудет ещё долгие месяцы.

Учтите и психологическую опасность тарталеток: на вид они кажутся маленькими и незначительными, а из-за статуса закуски вообще не считаются за еду. Так-то вы и не заметите, как объедитесь этими крошечными корзинками.

Чем заменить. Канапе на ржаном или сэндвичном хлебе. Сверху смело кладите крем-сыр, икру или даже ту же печень трески — всё равно в хлебе в 2 раза меньше калорий, в 4 раза меньше жира, а начинки поместится процентов 20 от того, то можно уложить в тарталетку.

Сырные шарики/палочки

Эта вкуснятина также легка в приготовлении и нравится практически всем. Но по содержанию жира способна посостязаться с тарталетками. Судите сами: тёртый сыр 45-55% жирности плюс масло (читай — жир с незначительными примесями), в котором шарики обжариваются полностью. А поскольку шариков будет много, общая «площадь обжаривания» — а значит, и количество жира в блюде — просто огромная; так что любителям этой закуски стоит распрощаться и с тонкой талией, и со здоровым желудком.

Чем заменить. Палочками из копчёного или простого сулугуни или небольшими кусочками сыра бри на шпажках.

Если уж совсем невмоготу, готовьте не шарики, а помпушки (чем больше изделие, тем меньше общее количество масла в блюде); используйте для обжарки оливковое масло, а сыр купите пониженной жирности — 12-17%.

Селёдка под шубой

Сюда относятся любые многослойные салаты, особенно с мясом, грибами, луком и морковью. Чем нам не угодили эти продукты? Да, собственно, ничем, вот только в салаты они, как правило, отправляются в обжаренном на масле виде. А между слоями салатов прокладываются щедрые и обильные порции майонеза, что делает блюдо просто кладезью различных вредных жиров.

И учтите: такие салаты чаще всего остаются после Нового года несъеденными, и, чтобы они не пропади, хозяйкам приходится в течение нескольких дней после праздников подъедать все пережитки застолья. В то время как надо «разгружаться», а не наоборот.

Чем заменить. Самый простой, но и наименее эффективный путь — сменить обычный майонез на лёгкий. Намного больше толку будет, если вы смешаете пол-нормы лёгкого майонеза с таким же количеством обезжиренной сметаны. А ещё лучше вообще избегать подобных блюд и перейти, например, на многослойные запеканки: соуса в них надо намного меньше и обжаривать ингредиенты обычно не требуется.

Фаршированные овощи

И снова овощи. А ведь они, казалось бы, — самые полезные и безопасные продукты на любом столе...

Так-то оно так, но ведь фаршируем мы их отнюдь не полезным жирным сыром, майонезом, сливками, чесноком, орехами — в общем, настоящим коктейлем из жиров. Если съесть один помидорчик или один кабачок, конечно, ничего страшного не случится, но здесь снова срабатывает эффект самообмана. Поскольку «это же овощи», мы воспринимаем их как лёгкий перекус и кладём в рот один за другим; а между тем это самое настоящее полноценное второе блюдо, и далеко не самое полезное.

Чем заменить. Фаршируйте на здоровье, но сделайте порции в несколько раз меньше. Вместо того, чтобы вынимать сердцевину из целого кабачка или помидора и заполнять овощ начинкой доверху, разрежьте его на колясочки и кладите «фарш» сверху по типу канапе.

Жареное мясо

Красное мясо обвиняют во многих грехах, и самый страшный из них — способность провоцировать рак кишечника.

К тому же, в любом мясе много животного жира, повышающего уровень холестерина в крови, так что даже жарка на оливковом масле не сделает ваше блюдо намного здоровее.

Чем заменить. Мясо птицы в плане жиров немного безопаснее говядины или свинины. Особенно диетической считается индюшатина.

Чтобы избавить её во время готовки от лишнего жира, откажитесь от поджарки на сковороде и готовьте индейку в духовке.

Кексы и безе

Кексовое и песочное тесто — самое вредное из-за высокого содержания жира. В одном небольшом кусочке кекса или порции рассыпчатого тортика содержится примерно 550 ккал, тогда как слоёные и бисквитные изделия примерно в полтора раза «легче». Что касается безе, это почти сплошной сахар, а из-за его мнимой воздушности съесть безе можно в два раза больше, чем, например, шоколада.

Чем заменить. Современное кондитерское искусство предлагает уйму низкокалорийных тортов — на основе растительных сливок, фруктозы, свежих ягод. Но проще всего вообще не покупать торты на Новый год. До них, как правило, и дело-то не доходит: к концу вечера, когда «пора пить чай», гости уже достигают состояния полной и бесповоротной сытости, а вам потом это всё добро доедать.

Лучше в течение праздника положите на стол коробку разных конфет (чем меньше они по размеру, тем лучше) или наломанную плитку тёмного шоколада. Сверху примостите дольки мандаринов, виноград, немного сахарной пудры и листики мяты — и сервировка придаст обычной сладости очень торжественный вид.

Колбаса и мясные нарезки

Да, ради Нового года можно забыть на время про то, что колбаса — продукт далеко не из полезных. Но ведь в обширном семействе «колбасных» есть своя иерархия вредности, и возглавляют её сервелаты и прочие копчёности. По содержанию соли, консервантов и жира им равных нет, плюс в виде нарезки общий объём съеденного кажется намного меньше, чем он есть на самом деле. Это же можно сказать про различные рульки, шейки, бекон и прочие околомясные изделия, в которых прослойки сала виды невооружённым глазом. В 5-6 ломтиках этой закуски может содержаться до 50 г жира и около 500 килокалорий.

Чем заменить. Относительно безопасны карбонат, а также ветчина из мяса птицы — жира в них по минимуму, правда содержание соли может быть завышено. Так что, когда есть возможность, внимательно читайте состав на этикетке (если таковая имеется).

Самый же диетический вариант — заменить колбасы натуральными нарезками, например, ломтиками отварного языка, соломкой из варёного кальмара, тонко нарезанной запеченной индейкой. Эти закуски будут практически «обезжиренными», но при этом довольно сытными, что не даст вам переесть за новогодним столом.

aif.ru