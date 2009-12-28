Вся правда о жвачке

Жевательная резинка сегодня, 28 декабря, отмечает юбилей - 140-летие. Врачи сходятся на том, что вреда от этого продукта гораздо больше, чем пользы.

В 1869 году американец Уильям Сэмпл из штата Огайо получил патент на жевательную резинку, которая представляет собой определенную комбинацию каучука с другими веществами.

Сам Сэмпл никогда не делал жевательную резинку для продажи, однако со временем производство жвачки стало крупным бизнесом.

Реклама жвачки позиционирует ее как средство против кариеса и зубного налета, а также очищения полости рта.

Между тем, согласно опросу агентства РИА Новости среди стоматологов и гастроэнтерологов, жвачка однозначно не является такой полезной, как принято считать.

Главный стоматолог Минздравсоцразвития РФ, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Олег Янушевич объяснил, что уровень кислотности в полости рта при жевании жвачки регулируют не содержащиеся в ней вещества, а выделяемая человеком слюна.

Уровень PH баланса не снижает и риск развития кариеса, который возникает локально, под воздействием микроорганизмов. Они поражают эмаль и твердые ткани зубов, отметил специалист.

Не происходит при жевании и самоочищения зубов, заявил стоматолог, призвав людей не пренебрегать зубной щеткой и не путать с ней жевательную резинку.

"Когда человек жует жевательную резинку или какие-то овощи, происходит самоочищение жевательных поверхностей, но кариес появляется не на жевательных поверхностях, а на межзубных, поэтому говорить о пользе жевательной резинки можно только риторически", - считает Ярошевич.

Специалист рассказал также об особенностях жвачек без сахара. По его словам, сахар при попадании на зубную бляшку активирует развитие микроорганизмов. Как следствие, выделяется молочная кислота, которая разрушает зубную эмаль. Жвачки, в которых сахар заменяется кислином, к такому эффекту не приводят. Однако с такой же пользой можно просто ничего не жевать, резюмировал врач.

В свою очередь, врач-диетолог высшей категории НИИ питания РАМН Елена Чедия напомнила о вреде жвачки для желудка.

"Когда в рот человека попадает жевательная резинка, организм воспринимает ее как продукт. Там если не сахар, то сахарозаменители, вкусовые добавки - это раздражает желудочно-кишечный тракт, начинает выделяться желудочный сок", - сказала врач.

Другой заменитель сахара в жвачках - арбидол - может привести к расстройству желудка с серьезными последствиями, утверждают британские медики.

Чедия отметила, что если жвачку жует здоровый человек, то "он с этим справится", но если есть заболевания желудочно-кишечного тракта, как например, язвенная болезнь или гастрит, то лучше жевательной резинкой не пользоваться.

Напомним, в октябре американские ученые предложили включить жевательную резинку в программу борьбы с похудением.

newsland.ru