В Польше в этом году переболело гриппом свыше миллиона человек

Количество больных гриппом в этом году в Польше уже составляет свыше 1 миллиона человек, что почти в 4,5 раза больше, чем в 2008 году, когда было зафиксировано меньше всего случаев заболевания с 1995 года.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Государственной администрации по делам гигиены, последние 5 лет в Польше ежегодно гриппом болело около 250-350 тысяч чел., за исключением 2005 года, когда заболело более 700 тысяч.

Последний раз в Польше больше миллиона больных гриппом было зафиксировано в 2003 году - 1,2 млн. чел.

Начиная с 2001 года, среди поляков было зафиксировано намного меньше случаев заболевания гриппом, по сравнению с предыдущими годами, когда гриппом болело более 2 млн. чел.

Справка УНИАН. Министерство здравоохранения Польше считает обычный грипп не менее опасным, чем новый A/H1N1, который появился в стране в мае этого года.

По статистическим данным, от осложнений после обычного гриппа умирает один человек на тысячу больных.

По последним данным, в Польше наличие вируса A/H1N1 подтверждено у 1200 чел., 30 из которых умерли.