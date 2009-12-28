Бешеная собака покусала 40 человек в Москве

Зараженная бешенством собака покусала более 40 человек на юго-востоке Москвы, сообщает "Интерфакс". Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что жизнь пострадавших вне опасности, все они получают необходимую помощь.

По данным Онищенко, с 19 декабря от укусов бешеной собаки пострадал 41 житель Юго-Восточного округа столицы, в том числе трое детей. Все пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу №68.

Среди пострадавших проводится профилактика инфекции: вакцинация, введение иммуноглобулина. Глава Роспотребнадзора отметил, что ни одному из укушенных не был поставлен диагноз "бешенство".

Главный санитарный врач сообщил, что случаи нападения больной собаки были зафиксированы в районе Выхино-Жулебино, в частности на улицах Ташкентская и Ферганская, Самаркандском бульваре, Ташкентском переулке и Рязанском проспекте.

По данным ветеринарной службы, с 27 декабря в районе введен карантин, запрещены все массовые мероприятия с участием животных. Представитель службы отметил, что больная бешенством собака, внешность которой соответствует описаниям пострадавших, была поймана и усыплена.

Префектура Юго-Восточного округа Москвы рекомендовала пострадавшим от укусов, обратиться в медучреждения по месту жительства для прохождения медицинского обследования. Кроме того, жителям округа рекомендовано привить своих домашних животных.

Онищенко заявил, что случаи заражения собак бешенством напрямую связаны с проблемой бездомных животных. Он считает, что в столице необходимо ввести регистрацию домашних питомцев. Глава Роспотребнадзора также признал неэффективность городской программы стерилизации животных."Ситуация, при которой мы с этими животными сосуществуем, но не принимаем мер по сокращению их численности, представляется неадекватной", - заключил он.

По информации Онищенко, за полгода в России зафиксировано пять случаев заражения людей бешенством после укусов животных. Он добавил, что случаи инфекции регистрируются у диких животных (в основном, лис и енотовидных собак) практически во всех районах Московской области.

medportal.ru