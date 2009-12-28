Сокращение калорийности питания продлевает жизнь

Очередная порция десерта в новогодние праздники может быть не лучшим выбором, если вы хотите прожить долгую жизнь. Как утверждают учёные Университета Алабамы, ограничение калорийности питания, в частности, в виде сокращения уровней глюкозы, помогает продлить функциональность клеток нашего организма. Это открытие может привести к появлению новых препаратов, замедляющих процессы старения, а также предотвращающих развитие рака путём контроля поглощения калорий конкретными типами клеток.

В исследовании американские специалисты использовали нормальные клетки человеческих лёгких и предраковые клетки в начале стадии возникновения злокачественных опухолей. Оба набора клеток были выращены в лабораторных условиях и получили либо нормальные, либо сниженные концентрации глюкозы или сахара. Эксперты отслеживали способность клеток к делению и выживанию, когда они росли в течение нескольких недель. Было зафиксировано, что нормальные клетки живут дольше, а многие предраковые клетки умерли, когда получали меньше глюкозы. Генная активность также была измерена в тех же условиях. Сокращение глюкозы вызвало более высокую активность гена, диктующего уровни теломеразы – фермента, продлевающего жизнь клеток, и уменьшение действия гена р16, замедляющего клеточный рост.

Анализ эпигенетических последствий /эффекты, не связанные с генными мутациями/ установил, что одна из основных причин изменения активности этих генов заключалась в их реакции на снижение показателей глюкозы. По словам одного из авторов исследования доктора Джеральда Вайссмана, мировая наука находится на пути раскрытия тайны продления жизни, и результаты этого исследования внесут свой вклад в поиск "секрета вечной молодости".

ami-tass.ru