В Житомирской области угарным газом отравились три человека
11:14, 28 декабря 2009Страна
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Госпитализированы
В городе Бердичев Житомирской области, в частном жилом доме, во время эксплуатации газового оборудования угарным газом отравились три человека, которые в состоянии средней тяжести госпитализированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, правоохранительными органами по данному факту проводится расследование.
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