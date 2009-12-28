В Житомирской области угарным газом отравились три человека

В городе Бердичев Житомирской области, в частном жилом доме, во время эксплуатации газового оборудования угарным газом отравились три человека, которые в состоянии средней тяжести госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, правоохранительными органами по данному факту проводится расследование.