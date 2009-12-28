В Украине будет комбинированная система страховой медицины?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в Украине в течение двух-трех лет можно буде ввести комбинированную систему страховой медицины. Об этом она сообщила сегодня в ходе встречи с трудовым коллективом Днепропетровской областной больницы имени Мечникова.

«Я думаю, что мы сможем в ближайшие два-три года перевести систему здравоохранения на такую модель. Но для этого необходима консолидация политических усилий и политическая воля», – сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что предприятия, которые будут выплачивать медицинскую страховку за своих сотрудников, будут получать налоговые льготы, а малоимущие слои населения будут обеспечены страховкой за счет государства.