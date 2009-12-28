Китайские лечебные травы провоцируют рак

Канцерогенная аристолохиевая кислота, найденная во многих китайских травяных продуктах, связана с повышенным риском рака мочевыводящих путей. Во многих странах, таких, как Тайвань, запрещена продажа продуктов с содержанием аристолохиевой кислоты по причине клинически диагностированных случаев развития рака после её действия.

Чтобы подробно изучить эту связь, онкологи Национального университета Тайваня в течение двух лет рассмотрели историю здоровья свыше 174 тыс. человек из контрольной группы и 4 тыс. 594 случая заболевания раком мочевого пузыря. Было зафиксировано, что пациенты, принимающие травы с содержанием 150 мг аристолохиевой кислоты, имели завышенный риск развития и прогресса раковых опухолей в мочевыводящих путях.

В дополнение к запрету на продукцию, в составе которой найдены любые дозы кислоты, фармакологи также планируют продолжать исследование китайских трав, которые считаются основой китайской медицины. Врачи подозревают, что во многие растительные продукты нетрадиционной медицины могут подмешивать аристолохиевую кислоту, из-за чего их потребление является заведомо небезопасным. Кроме того, пациенты с выявленным раком мочевого пузыря не должны принимать никакие травяные продукты без ведома лечащего доктора, предупреждают медики. Предположительно, аристолохиевая кислота содержит опасные токсины и агенты, активирующие раковые клетки.

www.ami-tass.ru