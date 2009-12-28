Курение провоцирует артрит

Анализ результатов шестнадцати исследований показал, что курение является фактором риска развития ревматоидного артрита.

Наиболее заметен данный эффект у мужчин и заядлых курильщиков. Кроме того, мужчины, у которых тест на ревматоидный фактор (RF) положителен, подвергаются гораздо большему риску заболеть артритом, если они курят.

Систематический анализ 16 исследований, проводившихся в последние два десятка лет, ученые осуществили впервые. Как оказалось, у мужчины-курильщиков, а также у тех, кто распрощался с этой вредной привычкой или покуривает время от времени, риск возникновения ревматоидного артрита повышен в два раза. Обследование группы RF-позитивных пациентов показало, что у курильщиков вероятность заболеть артритом повышена в четыре раза, у дымящих время от времени — в три раза, а у бросивших курить — в два с половиной раза.

Пристрастие к табаку провоцирует ревматоидный артрит и у женщин, но в меньшей степени — у них риск повышен в 1,2–1,3 раза вне зависимости от того, RF-позитивны они или нет. У мужчин, выкуривавших по пачке в день на протяжении 20 лет, вероятность заболеть выше в 2,3 раза, а у женщин с такими же «аппетитами» — в 1,75 раза.

Ревматоидный артрит — системное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным патогенезом. Недуг характеризуется высокой инвалидностью (70%), которая наступает довольно рано. Основными причинами смерти от заболевания являются инфекционные осложнения и почечная недостаточность. Причины заболевания на сей день неизвестны.

science.compulenta.ru