В каких позах вредно работать за ноутбуком
09:08, 28 декабря 2009Страна
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Вредит позвоночнику
Теперь уже мало кто покупает для дома стационарный ПК — им на смену повсеместно приходят ноутбуки.
Люди так восхищены удобством этого инструмента, что все больше продолжают работать или просто читать любимы сайты то лежа на спине, то на боку, а то и просто сидя в кровати ранним утром.
Эти позы очень вредны для всего вашего тела. Обязательно поделитесь этим со всеми, у кого есть ноутбук, если вам не безразлично их состояние здоровья через несколько лет.
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