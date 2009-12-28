В каких позах вредно работать за ноутбуком

Теперь уже мало кто покупает для дома стационарный ПК — им на смену повсеместно приходят ноутбуки.

Люди так восхищены удобством этого инструмента, что все больше продолжают работать или просто читать любимы сайты то лежа на спине, то на боку, а то и просто сидя в кровати ранним утром.

Эти позы очень вредны для всего вашего тела. Обязательно поделитесь этим со всеми, у кого есть ноутбук, если вам не безразлично их состояние здоровья через несколько лет.

newsland.ru