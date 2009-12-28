Гель против СПИДа неэффективен

Препарат, разработанный американской фармацевтической компании Endo Pharmaceuticals для предотвращения заболевания СПИДом, признан неэффективным после экспериментов в Африке.

Опыты ученых из Британского медсовета по применению бактерицидного препарата Pro 2000 у более 9 тысяч женщин из четырех африканских стран не подтвердили, что лекарство сокращает риск заражения ВИЧ-инфекцией, передает Рейтер.

Результаты эксперимента вызывали резкое падение акций компании-производителя препарата, которые ранее испытали сильный рост.

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