Гель против СПИДа неэффективен
08:45, 28 декабря 2009Страна
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Эксперименты в Африке
Препарат, разработанный американской фармацевтической компании Endo Pharmaceuticals для предотвращения заболевания СПИДом, признан неэффективным после экспериментов в Африке.
Опыты ученых из Британского медсовета по применению бактерицидного препарата Pro 2000 у более 9 тысяч женщин из четырех африканских стран не подтвердили, что лекарство сокращает риск заражения ВИЧ-инфекцией, передает Рейтер.
Результаты эксперимента вызывали резкое падение акций компании-производителя препарата, которые ранее испытали сильный рост.
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