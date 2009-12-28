Порция лосося восполнит дефицит витамина D

Самый короткий день в году позади, но тёмные зимние месяцы продлятся ещё долго. Солнечный свет – главный источник незаменимого витамина D, важного для абсорбции кальция и фосфора в нашем организме. Низкие уровни витамина связаны с растущими показателями серьёзных заболеваний, включая диабет, рак, сердечные нарушения и общее ослабление иммунитета. Для восполнения нехватки "витамина солнца" специалисты Alaska Seafood Marketing Institute /США/ советуют зимой еженедельно съедать порцию лосося – рыбы, которая в наибольшей степени богата полезным веществом и другими питательными компонентами.

В ста граммах лосося содержится наибольшее количество витамина D – около 360 международных единиц. Врачи рекомендуют лосось для регулярного потребления не только из-за высоких концентраций витамина, но и благодаря содержанию жирной кислоты омеги-3, помогающей поддержать здоровье сердца, предотвратить воспаление и даже защитить организм от некоторых видов рака. В зимний период потребление лосося может оказаться настоящим спасением для иммунной функции, ослабленной по причине долгого отсутствия ультрафиолетового излучения, говорят медики.

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