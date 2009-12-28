Кальций снижает давление у мужчин

Пищевые добавки с кальцием не способствуют похудению и снижению уровня холестерина у мужчин, но помогают контролировать артериальное давление.

К такому выводу пришли сотрудники Университета Окленда (Новая Зеландия) по результатам исследования 323 здоровых мужчин старше 40 лет. Испытуемые были поделены на группы: в течение двух лет одна принимала ежедневно по 600 мг кальция, другая - по 12 г, а третья все это время пила плацебо, сообщает Компьюлента.

Как выяснилось, добавки с кальцием не меняли соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина, не влияли на вес, количество жира и мышечную массу, содержание триглицерида и общий уровень холестерина. У испытуемых, принимавших кальций, отмечалось лишь некоторое снижение кровяного давления, но эта тенденция была признана статистически незначительной.

Однако в группе мужчин, принимавших 12 г кальция ежедневно, систолическое («верхнее») давление крови уменьшилось на четыре деления шкалы тонометра, а диастолическое («нижнее») - на три деления в сравнении с теми, кто пил по 785 мг. Похожий эффект наблюдался у мужчин, принимавших на момент начала эксперимента менее 392 мг магния в день.

Пищевые добавки с кальцием рекомендуется применять для укрепления костей женщинам после менопаузы. Установлено, что после приема кальция у таких пациенток снижается уровень холестерина в крови, однако объяснить, почему добавки не оказывают такого же влияния на мужчин, специалисты пока не могут.

focus.ua