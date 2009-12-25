Жители Борислава уже сутки сидят без питьевой воды

Уже сутки прекращено снабжение питьевой воды жителям города Борислав Львовской области.

Причиной прекращения работы водозабора, который обеспечивает питьевой водой около 60% жителей города, стали ледовые заторы на реках, сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской областной госадминистрации.

В частности, как информируют в ОГА, вследствие образования ледяного затора на реке Рыбничанка (с. Рыбник Дрогобычского района) была прекращена работа водозабора «Рыбник», который обеспечивает питьевой водой подавляющее большинство населения Борислава.

Силами аварийной бригады КП «Бориславводоканал» предпринимаются меры по расчистке ледового затора. Организован подвоз питьевой воды жителям Борислава автоцистернами.