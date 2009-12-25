Ученые установили, когда следует рожать второго ребенка

Появление первенца — всегда радость для родителей, хотя иногда и несколько неожиданная. Но к планированию второго малыша большинство из нас подходит более ответственно. Каков оптимальный промежуток между беременностями? Медики пока не пришли к единому мнению в этом вопросе. Кто-то считает разумным перерыв в 3 года, кто-то — от 18 до 24 месяцев. Израильские же медики считают, что вполне достаточно и 11 месяцев.

Статья, описывающая результаты исследования, была опубликована в международном профильном издании Contraception. Исследовательская группа изучила данные о 440 838 родах в период с 2000 по 2005 год.

В исследовании учитывались роженицы, уже имевшие как минимум одного ребенка, и срок между предыдущей и нынешней беременностью. Ученые выяснили, что у женщин, забеременевших менее чем через полгода после предыдущих родов, наиболее часто встречаются различные осложнения. В частности, последующая беременность значительно чаще заканчивается преждевременными родами, рождением ребенка со слишком маленьким весом и с различными пороками развития.

Оптимальным перерывом между беременности ученые считают 11 месяцев: в этом случае шансы различных осложнений самые низкие. Срок ожидания между беременностями, превышающий пять лет, также неблагоприятен: в этом случае риск преждевременных родов на 40 % выше.

О других факторах, приводящих к различным рискам для рожениц и новорожденных, включая возраст рожениц, излишний вес, состояние здоровья, образ жизни, вредные привычки, наследственность и т.д. в статье о данном исследовании не упоминается.

Ранее американские ученые установили, что наиболее оптимальный промежуток между первыми и последующими родами составляет от 18 до 23 месяцев. При этом ребенок старшего возраста уже не требует такого интенсивного ухода, и разница в возрасте позволит детям лучше понимать друг друга и устанавливать общие интересы. У женщин, которые рожали следующего ребенка более чем через 10 лет, риск рождения гипотрофичного ребенка был выше в два раза, а риск рождения недоношенного ребенка был выше наполовину.

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