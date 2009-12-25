Раковые клетки обладают инстинктом

Раковые клетки обладают неким подобием инстинкта возвращения к месту рождения. К таким выводам пришли американские ученые.

По данным специалистов, такая гипотеза объясняет частые случаи возникновения рецидивов опасного заболевания в местах, где ранее опухоль была полностью удалена.

Исследователи назвали процесс миграции ранее оторвавшихся от опухоли клеток на место рождения само-диссеминированием. Теперь задача ученых - разработать методики предотвращения подобного процесса.

Ранее сообщалось, что британские ученые разрабатывают новую терапию раковых больных. В ходе исследований удалось заметить, что экстракт витамина Е после инъекций в кровоток оказывает почти мгновенный противоопухолевый эффект.

Правда, пока ученые работают только с пациентами, страдающими от рака кожи. Но команда исследователей из Университетов Глазго и Strathclyde уверена, что экстракт витамина Е будет эффективно действовать и против других видов раковых опухолей.

focus.ua