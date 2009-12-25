В ближайшие дни в Украине будут идти дожди

Завтра, 26 декабря, на территории Украины ожидается облачная погода с осадками.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных областях дождь с переходом в мокрый снег, ночью в Закарпатье и в Карпатах местами сильные осадки; температура ночью и днем 0-5° тепла.

На остальной территории дождь, ночью на севере Левобережья, в центральной, южной, а днем в восточной части и в Крыму местами сильный дождь; температура на протяжении суток 2-7° тепла, в южных областях днем до 10° тепла; в Крыму ночью 7-12°, днем 10-15° тепла.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада и севера, отдельные порывы 15-20 м/с, в Карпатах и горах Крыма до 24 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями, дождь. Температура ночью и днем по области 2-7° тепла. В Киеве - ночью и днем 3-5° тепла.