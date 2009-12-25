В Украине стабилизировалась ситуация с распространением туберкулеза - специалисты

С 2006 года в Украине стабилизировалась ситуация с распространением туберкулеза.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель директора Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского Василий МЕЛЬНИК.

“Заболеваемость уменьшилась на 2,5% на 100 тысяч населения. Уменьшилась также и смертность от всех форм туберкулеза - на 1,37%”, - сообщил В.МЕЛЬНИК.

По его словам, эпидемические показатели начали выравниваться по сравнению с прошлыми годами.

“Если возьмем последние статистические данные за 2008 год и сравним с 2007 годом, то из 46 статистических показателей 35 улучшились, а 11 продолжают снижаться”, - отметил В.МЕЛЬНИК.

В то же время он сообщил о росте количества лиц, больных одновременно туберкулезом и ВИЧ.

“Здесь ситуация ухудшается, растет смертность...”, – сказал В.МЕЛЬНИК, подчеркнув, что пока в Украине не стабилизируется ситуация с заболеваемостью ВИЛ-инфекцией, врачи не смогут полностью взять под контроль эпидемию туберкулеза.