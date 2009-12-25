Упакованные подарки опасны для здоровья

11:58, 25 декабря 2009
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Физические повреждения

В результате недавнего исследования, проведенного на территории США, в число потенциальных опасностей во время празднеств вошла упаковка от подарков, сообщает ИТАР-ТАСС.

Опрос, проведенный среди жителей штата Пенсильвания показал, что от "упаковочного гнева" за несколько последних лет пострадало около 17 процентов населения. Дело в том, что причиной использования "бронированной" упаковки стала борьба производителей с магазинными кражами. Проще говоря, чтобы товару не "приделали ноги", его надо как следует завернуть.

А бедные покупатели вынуждены брать в дрожащие от нетерпения руки нож и вцепляться в пластмассовую упаковку зубами, лишь бы добраться до самого заветного. А иногда для того, чтобы расколоть "крепкий орешек", приходится использовать даже отвертку или ножовку. Например, на то, чтобы открыть коробку с куклой "Барби", одним из самых желанных подарков для любой маленькой девочки, может уйти до 15 минут.

Американские врачи опубликовали список рекомендаций, которые должны помочь не оказаться на больничной койке. Во-первых, при использовании ножа или другого острого предмета, режьте от себя. Во-вторых, ножницы должны быть с закругленными концами. В-третьих, надевайте защитные перчатки. В-четвертых, не вскрывайте "неприступную" упаковку в местах скопления людей. И наконец, не фиксируйте предмет с помощью ног.

Согласно данным Бюро переписи населения США, американцы получают физические повреждения из-за "упрямых" упаковок вдвое чаще, чем во время катания на скейтборде. Термином "упаковочный гнев" обозначается состояние, которое может овладеть человеком во время неудачных попыток вскрыть приобретенный товар.

podrobnosti.ua

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