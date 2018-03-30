Самые безумные «лекарства» в истории медицины

Наверное, у каждого из нас хотя бы раз возникало ощущение, что лечащие нас доктора ничего не понимают в лечении. За всю историю медицины было множество несуразных и даже смешных способов лечения. Ниже приведем 10 самых удивительных и необычных среди них.

10. Болеутоляющий сироп для детей

Наверное, в 19 веке люди были слишком озабочены проблемами церкви и государства, раз изобрели целую серию «болеутоляющих сиропов». При этом было заявлено, что лекарство абсолютно безопасно для здоровья. Но на самом деле, бутылочка с чудо-средством содержала огромное количество наркотических веществ. Точнее говоря, в каждой из них было 65 миллиграмм чистого морфия!

По прошествии долгого времени газета New York Times решила опубликовать разоблачающую статью об этом лекарстве, сказав, что в нем содержатся сульфат, гидрохлорид морфия, хлороформ, кодеин, героин, опиум, гашиш. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие дети умирали от подобного «лечения».

9. Ртуть

Доктор Роберт Патрик (Robert Patrick) практиковал лечение ртутью, заявляя, что ею можно вылечить практически все болезни. Как известно ныне, ртуть — это яд. Симптомы отравления ею — боли в области грудной клетки, проблемы с сердцем и легкими, кашель, сильные спазмы мышц, расстройство сознания, галлюцинации и многое другое. Но, похоже, в то время эти серьезные последствия воздействия ртути не особо заботили людей, даже не смотря на то, что от подобного лечения гибли люди. Более того, с помощью ртути на тот момент пытались вылечивать даже сифилис.

8. Героин — лекарство от кашля

Страшно поверить в тот факт, что в 19 веке люди лечили кашель, употребляя героин, ведь мы же никогда не скажем: «Что-то я заболеваю, нужно принять героин, и кашель пройдет». Не стоит лишний раз объяснять, насколько опасен и ядовит героин. Тем не менее, на тот момент этот наркотик считался безвредным «аспирином», способным избавить любого человека от кашля.

7. Лечение импотенции с помощью электрических ремней

В 19 веке чудо, которое в себе заключало электричество, было известно каждому. Согласно рекламе, разнообразные электрические кровати и ремни могли вылечить мужчину от импотенции. Развилась целая индустрия по производству таких ремней для мужчин, которые могли даже сделать пенис покупателя больше. Тем не менее, использовать это изобретение было весьма проблематично, а точнее, невероятно больно. Так, крики первых покупателей чудо-ремней были слышны в соседних городах.

6. Препарирование мозга

Только представьте себе: вы пришли к психиатру со своей проблемой. Он вас слушает, делая записи и кивая головой. Затем он произносит: «Думаю, я знаю, как решить вашу проблему. Я помещу вот это в ваши глаза, затем в мозг, используя вот этот молоток. Затем я ввинчу это, отрезав часть мозга, и тогда вы и не вспомните о том, что такое депрессия». Именно так в 1940-х годах и предлагали решить ваши «душевные» проблемы. Препарирование мозга было очень популярно в первой половине 20 века и считалось лечением любого психического недуга. Тому, кто изобрел этот способ, дали Нобелевскую премию в 1949 году. Но прежде чем поняли, что внедрение шипа в мозг — не лучший способ решения жизненных проблем, около 70000 людям была сделана лоботомия (препарирование мозга).

5. Уринотерапия

Оказывается, в истории человечества нашлось множество людей, кто верил в волшебные свойства мочи. Считалось, что этим способом можно было вылечить целый ряд заболеваний, и, более того, употребляя мочу, человек мог сохранить свое здоровье крепким. Самое интересное, наверное, то, что в отличие от перечисленных способов лечения различных заболеваний уринотерапия существует и по сей день. Хотя нет ни одного научного доказательства тому, что употребление мочи может способствовать лечению какого-либо заболевания.

4. Кровопускание

Кровопускание было одним из самых популярных методов лечения за всю историю медицины. Греки первыми использовали этот способ, который был популярен вплоть до 19 века. Кровопускание, как многие верили, могло избавить человека практически от любого недуга. Считалось, что в крови человека содержалось 4 основных вещества, каждое из которых являлось первопричиной всех болезней, а, сделав кровопускание, человек избавлялся от одной из болезней.

3. Таблетки для потери веса

Время, когда полные женщины были в моде, прошло. В 20 веке навязчивой идеей женщин стало желание похудеть. Появились разнообразные диетические таблетки, которые обещают дамам помочь избавиться от ненавистных килограммов. Однако, потеряв вес, у женщины, как правило, появляются огромные проблемы со здоровьем, а это и сердечные заболевания, слепота, рождение мертвых детей, а в некоторых случаях даже смерть. В 1950-60х годах у женщин, принимающих такие пилюли, возникала зависимость, и они уже не могли перестать принимать эти таблетки. А в 20-30-е годы двадцатого столетия продавали диетические пилюли, в которых содержались яйца солитеров.

2. Трепанация

Трепанация — это операция, при которой в голове человека помощью пилы делается отверстие. Это достаточно древняя медицинская процедура. Исторически сложилось, что ее использовали для лечения мигрени. Но на самом деле просверленная дырка (обычно без какой-либо анестезии) в голове человека, не способна избавить его от головных болей или других проблем. Племена Incans и Mayans использовали трепанацию в косметических целях. На сегодняшний день несмотря ни на что, эта процедура до сих пор используется некоторыми «специалистами».

1. Лечение женской истерии

Все мужчины знают, а женщины не признают то, что последние являются невероятно капризными созданиями. Специалисты 19 века полагали, что это даже является симптомом серьезного медицинского заболевания (наравне с нервозностью и раздражительностью).

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