В Мексике делают массаж кактусом
11:10, 25 декабря 2009Страна
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Расслабляет и восстанавливает
В мексиканском отеле Four Seasons Resort Punta Mita в спа-центре Apuane Spa начали предлагаться процедуры, основанные на древних обычаях индейцев племени Хуичол, сообщает Аlltravels.
В массаже Hakali используются листья опунции, которые выделяют сок, богатый витамином С, и алкогольный напиток из сока агавы пульке, родственный текиле, который также традиционно применяется для очищения и смягчения кожи.
Во время процедуры на кожу клиента кладут разогретые листья кактуса с предварительно удаленными колючками, целительные свойства которых помогают расслабиться и восстановить силы. Процедура выполняется по традиционным техникам тайского, лимфатического и акупунктурного массажа.
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