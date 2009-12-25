В Мексике делают массаж кактусом

В мексиканском отеле Four Seasons Resort Punta Mita в спа-центре Apuane Spa начали предлагаться процедуры, основанные на древних обычаях индейцев племени Хуичол, сообщает Аlltravels.

В массаже Hakali используются листья опунции, которые выделяют сок, богатый витамином С, и алкогольный напиток из сока агавы пульке, родственный текиле, который также традиционно применяется для очищения и смягчения кожи.

Во время процедуры на кожу клиента кладут разогретые листья кактуса с предварительно удаленными колючками, целительные свойства которых помогают расслабиться и восстановить силы. Процедура выполняется по традиционным техникам тайского, лимфатического и акупунктурного массажа.

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