Американец заразил свою собаку гриппом H1N1

Собака жителя пригорода Нью-Йорка заразилась гриппом H1N1, сообщает MSNBC. По предположению ветеринаров, инфекция передалась животному от хозяина.

Хозяин привез собаку, которая является помесью лабрадора и дворняги, в ветеринарную клинику в городе Бедфорд Хилл, штат Нью-Йорк 13 декабря. По словам хозяина, 13-летний кобель кашлял в течение нескольких дней.

Сотрудник клиники Дэвид Сакс (David Sachs) принял решение провести анализы на грипп H1N1, так как хозяин пса сообщил, что ранее переболел этой инфекцией. Анализы, проведенные двумя независимыми лабораториями, подтвердили наличие у собаки возбудителя нового гриппа.

По словам ветеринара Джулии Стеффенс (Julie Steffens), которая осматривала животное во вторник, собака выздоровела не полностью, но чувствует себя лучше.

Представитель Американской ассоциации ветеринарии (American Veterinary Medical Association) Майкл Сан-Филиппо заявил, что это первый случай заражения собаки новым гриппом на территории США. По словам Сан-Филиппо, среди домашних питомцев вирус гриппа H1N1 ранее обнаруживался только у кошек и хорьков. Ветеринар отметил, что свидетельства передачи инфекции от домашних животных к хозяевам пока не обнаружены.

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