В Украине введут мораторий на усыновление детей иностранцами?

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности настаивает на введении моратория на усыновление украинских детей иностранцами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе этого комитета, депутаты создали рабочую группу для детального изучения ситуации по контролю над судьбой усыновленных и вывезенных из Украины детей, а также приняли решение вынести на рассмотрение ВР проект постановления о введении временного запрещения на усыновление украинцев иностранными гражданами.

Члены Комитета признали неудовлетворительной работу государственных контролирующих органов, которые должны следить за судьбой украинских детей, которых усыновили и вывезли за границу иностранцы. В частности, МВД, прокуратура, Министерство по вопросам семьи, молодежи и спорта, СБУ, Служба внешней разведки.

На протяжении 18 лет украинской независимости иностранцами было усыновлено и вывезено за границу 20 тыс. 546 украинских детей в 36 стран мира. Больше всего – в США, Италию, Испанию и Францию.

Между тем последующая судьба усыновленных детей почти всегда остается неизвестной, констатировали члены профильного комитета. Полное отсутствие контроля над детьми приводит к преступным последствиям.