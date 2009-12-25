В Украине введут мораторий на усыновление детей иностранцами?
Инициатива депутатов
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности настаивает на введении моратория на усыновление украинских детей иностранцами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе этого комитета, депутаты создали рабочую группу для детального изучения ситуации по контролю над судьбой усыновленных и вывезенных из Украины детей, а также приняли решение вынести на рассмотрение ВР проект постановления о введении временного запрещения на усыновление украинцев иностранными гражданами.
Члены Комитета признали неудовлетворительной работу государственных контролирующих органов, которые должны следить за судьбой украинских детей, которых усыновили и вывезли за границу иностранцы. В частности, МВД, прокуратура, Министерство по вопросам семьи, молодежи и спорта, СБУ, Служба внешней разведки.
На протяжении 18 лет украинской независимости иностранцами было усыновлено и вывезено за границу 20 тыс. 546 украинских детей в 36 стран мира. Больше всего – в США, Италию, Испанию и Францию.
Между тем последующая судьба усыновленных детей почти всегда остается неизвестной, констатировали члены профильного комитета. Полное отсутствие контроля над детьми приводит к преступным последствиям.