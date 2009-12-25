Суперполезное оливковое масло

5 причин иметь дома оливковое масло

1. В оливковом масле даже при многократной термической обработке не появляются канцерогены.

2. Оно снижает уровень «плохого» холестерина, одновременно сохраняя «хороший», что помогает предотвратить атеросклероз, а также некоторые виды рака.

3. Благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты, оливковое масло лучше остальных переносится желудком, облегчая пищеварение.

4. По содержанию основных жирных кислот напоминает материнское молоко, потому рекомендуется для питания детей. Влияет на минерализацию, развитие и кальцификацию костных тканей, замедляет процесс старения клеток – это особенно важно для пожилых.

5. Оливковое масло Extra Virgin помогает похудеть – это доказано научным исследованием о генетике пищевых продуктов (Наваррский университет, Испания).

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