Какие соки самые полезные

Многие полагают, что любой сок полезен для здоровья. Но разница между»хорошим» и «плохим» соком огромна. Выпивая первый мы получаем необходимые витамины и микроэлемнты без побочных эффектов, а потребляя второй выходим на пользу для организма, сравнимую с шоколадным батончиком. Предлагаем вашему вниманию короткий обзор фруктовых и овощных соков и их польза для здоровья

Овощные соки

Выжимая овощной сок вы помогаете обществу, вернее сообществу своих внутренних органов, вводя дополнительное количество питательных веществ растительного происхождения в свой рацион. Например, томатный сок содержит ликофен, который, согласно некоторым исследованиям, снижает риск рака простаты. Свекольный сок снижает артериальное давления. Вообще, любой овощной сок с мякотью полон клетчатки, так необходимой нам для своевременного хождения в туалет и снижения чувства голода. К тому же, в овощных соках меньше сахара и калорий, чем в их фруктовых аналогах.

Фруктовый напиток или нектар

Пожалуй, самое худшее, что существует на рынке безалкогольных напитков после колы, это фруктовые нектары. Эти суррогаты содержат очень мало настоящено сока и разведены, чем ни попадя. Не ведитесь на яркие картинки фруктов на упаковке, а лучше читайте состав.

100% фруктовый сок

Несмотря на то, что натуральные фруктовые соки, особенно собственного приготовления, содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, количество фруктозы там тоже зашкаливает. Поэтому, пейте не более одного стакана сока в день или разводите их напополам с водой.

Лучшая альтернатива натуральным фруктовым сокам – фрукты

Съедая кусочек яблока со шкуркой мы также съедаем немного клетчатки, которая замедляет усвоение сахара нашим организмом. Это, в свою очередь, не приводит к резкому повышению сахара в крови (и риску диабета 2 типа). Поэтому, если у вас нет проблем с зубами – жуйте фрукты.

Гранатовый сок

Если вы выпиваете стакан фруктового сока в день, то пусть это будет витаминная бомба, наподобие гранатового сока. Этот сок по праву считается самым полезным из-за высокого содержания антиоксидантов, предотвращающим различные виды рака и улучшающим работу мозга.

Клюквенный сок

Клюквенные сок укрепляет имунную систему благодаря витамину Ц, а также является народным средством от воспаления мочевого пузыря.

Черничный сок

Эксперименты на животных свидетельствуют, что черничный сок улучшает работу мозга и препятствует старению мозговых клеток и поэтому является хорошим профилактическим средством от старческого маразма и болезни Альцгеймера. Единственная проблема с черникой в том, что она сильно впытывает в себя химические удобрения, поэтому лучше эту ягоду собирать самостоятельно или на базаре, а не в супермаркете.

Вишневый сок

Вишневый сок обладает противовоспалительными свойствами, а еще если пить его до тренировки, можно снизить боль в мышцах после физической нагрузки.

Виноградный сок

Все мы слышали, что немного красного вина полезно для сердца. То же самое касается и виноградного сока, правда важно выжимать сок вместе с кожурой и семенами, поскольку они являются дополнительным источником витаминов и клетчатки.

Отвары из сухофруктов

Отвары из сухофруктов, включающие чернослив, урюк, сушеные яблоки и груши – это давнее народное средство от запоров. Но на этом целебные свойства отваров не исчерпываются. Антиоксиданты, железо и калий дополняют букет микроэлементов этого поистене живительного напитка.

Надеемся, что эта информация немного поможет вам в выборе здорового напитка на каждый день!

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