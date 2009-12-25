Мысли вслух помогают решать задачи

Размышления вслух при решении математических задач помогают быстрее и с большей вероятностью найти правильный ответ, утверждают исследователи Университета Гранады /Испания/ и Университета Андов /Венесуэла/. Кроме того, рисование или любое графическое изображение задачи тоже вносит свой положительный вклад в разрешение проблемы.

Для эксперимента учёные проанализировали работу студентов, учащихся по специальности вычислительной математики, которым предложили решить сложную задачу. Во время этого процесса делались видеонаблюдения. Оказалось, что те участники, которые размышляли вслух и делали зарисовки, пытаясь решить задачу, с успехом выполняли задание быстрее.

Как сказал профессор Хосе Луис Вильегас Кастельянос, мысли вслух облегчают понимание концепции поставленной задачи и её условий и стимулируют гибкость и универсальность мышления. Специалисты полагают, что такая методика позволяет мозгу эффективнее работать, хотя механизмы, заложенные в замеченных процессах, остаются неясными. В дальнейшем неврологи планируют провести более подробные тестирования, чтобы выяснить основы таких особенностей работы мозга.

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