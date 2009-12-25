В Украине презентуют концепцию реформирования медицины

12 января в Украине будет презентована концепция реформирования медицинской отрасли.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на открытии реконструированной консультативной поликлиники Днепропетровской областной больницы.

«12 января мы будем объявлять о начале этой реформы», - сказал Президент. По его словам, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ сделает национальный доклад относительно данной реформы. «Чтобы оно (здравоохранение – УНИАН) была действительно европейским», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что среди прочего необходимо оптимизировать затрату средств, идущих на медицину: «Чтобы мы не тратили 40% средств, которые никакого отношения не имеют к здравоохранению».