В Киеве продолжают закрывать школы на карантин

По состоянию на 24 декабря 2009 года, по информации Главного управления образования и науки КГГА, в связи с повышением заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ, 38 (7,4%) столичных общеобразовательных учебных заведений закрыты на карантин.

Кроме того, в 90 учебных заведениях закрыты 1039 классов (11,9%) (сегодня по сравнению с предыдущим днем закрыты еще классы в СШ №317 Святошинского района).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

По информации, предоставленной Главным санитарным врачом г. Киева Анатолием ПОНОМАРЕНКО, решение об ограничительных мерах, как в целом по школе, так отдельно по классам, применяются главными государственными санитарными врачами районов по темпам нарастания заболеваемости, начиная от 30 % больных детей (класса, школы).

В школах, продолжающих учебу (сегодня возобновлено занятие в СОШ №13 Святошинского района) усилены профилактические и противоэпидемические мероприятия: регулярная влажная уборка с использованием антисептических средств, проветривание и т. п. Кроме того, проводятся рейдовые проверки относительно соблюдения противоэпидемического режима, осуществляется мониторинг состояния здоровья детей. Ограничено проведение массовых мероприятий и доступ посторонних лиц в заведения образования. Активно проводится санитарно-просветительская работа по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Медицинские кабинеты учебных заведений обеспечены необходимым количеством марлевых повязок и медицинских препаратов для оказания медицинской помощи детям и персоналу.

Одновременно в КГГА напоминают, что с 26 декабря 2009 года начнутся зимние каникулы, которые будут продолжаться до 9 января 2010 года. В школы дети возвратятся 11 января 2010 года.