Создадут ли в столице городской центр детской нейрохирургии?

Депутаты Киевсовета поддержали создание Киевского городского центра детской нейрохирургии на ул. Шелковичная, 39/1.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. Проект решения поддержали 106 из 114 собравшихся в зале депутатов.

Вновь созданный центр отнесен к сфере управления Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА. Медицинское учреждение разместится в седьмом корпусе по указанному адресу, где для его размещения предусмотрены два этажа, что составляет более 2,5 тыс. кв. метров.

Депутаты утвердили устав Киевского городского центра детской нейрохирургии.

Как говорится в этом документе, городской центр детской нейрохирургии является бюджетным неприбыльным учреждением.

Решение реализуется в пределах лимита штатов учреждений здравоохранения города. Для обеспечения работы центра необходимо выделение дополнительных ассигнований в сумме 30 млн. грн. для приобретения необходимого оборудования.

В объяснительной записке к подготовленному проекту решение отмечается, что ежегодно в Киеве черепно-мозговые травмы получают около 5 тыс. детей, которые нуждаются в экстренной нейрохирургической помощи. Приблизительно такое же количество детей нуждается в плановой нейрохирургической помощи в результате наличия у них эпилепсии, опухолей мозга, врожденных пороков и пр.

С 1995 года по май 2009 плановая и ургентная медпомощь детям с нейрохирургической патологией предоставлялась в ГП «Институт нейрохирургии им. академика Ромоданова АМН Украины». Учитывая то, что указанное заведение финансируется из бюджета государственного уровня, часто возникала проблема возмещения расходов при предоставлении им медицинской помощи детям Киева и фактически делала невозможным влияние органа управления здравоохранения столицы.

С 25 мая 2009 года, после отказа Института им. Ромоданова в предоставлении ургентной помощи детям с черепно-мозговыми травмами в связи с выходом из строя компьютерного томографа медицинская помощь детям столицы оказывается за счет десяти детских нейрохирургических кроватей, временно развернутых на базе Детской клинической больницы № 7 Печерского района с привлечением специалистов Александровской городской клинической больницы и других больниц города. В столице фактически прекращено предоставление плановой нейрохирургической помощи детям.

Все это обусловило необходимость принятия решения о создании отдельного городского центра детской нейрохирургии, говорится в объяснительной записке.