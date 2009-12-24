В Британии продают героин, зараженный сибирской язвой

Два наркомана в шотландском Глазго скончались от инъекций героина, зараженного спорами сибирской язвы, власти расследуют причины инцидента.

Еще два наркомана с симптомами заражения сибирской язвой госпитализированы и сейчас лечатся в шотландских больницах.

Органы здравоохранения предупреждают лиц с зависимостью о грозящей им новой опасности. "Инъекции наркотиков крайне рискованны и опасны. Возможное присутствие в дозах героина сибирской язвы делает инъекции еще более рискованными и опасными", - заявил представитель британского Минздрава Сайед Ахмед.

Шотландские медики совместно с полицией начали расследовать причину появления на улицах Глазго этого наркотика.

Случаи заражения сибирской язвой на британских островах крайне редки. В ноябре прошлого года от этой болезни в Лондоне скончался мастер по изготовлению барабанов, но он заразился во время обработки шкур животных, привезенных из-за границы.

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