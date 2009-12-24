Херсонский облсовет ввел "комендантский час" для детей

Херсонский областной совет ввел ограничения на пребывание детей на улице без сопровождения взрослых.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение депутаты облсовета приняли вчера.

В частности, внесены изменения в областную программу борьбы с детской безнадзорностью и беспризорностью на 2006-2010 годы, утвержденную облсоветом 17 марта 2006 года.

Облсовет ввел ограничения на пребывание детей на улице без сопровождения взрослых до 22.00, зимой – до 21.00. Контроль за выполнением решения возложен на правоохранительные органы, государственные администрации и органы местного самоуправления.

Также облсовет предусмотрел выпуск специальной агитационной продукции.