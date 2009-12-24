Эпидемия гриппа охватила уже 22 региона Украины

В Украине эпидемия гриппа и острых респираторных заболеваний охватила уже 22 региона.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, количество умерших от гриппа, ОРЗ и их осложнений (пневмонии и т. п.) по состоянию на 23 декабря увеличилось до 577 лиц. За последние сутки умерли 10 украинцев.

В целом в Украине с начала эпидемии гриппом и ОРЗ заболели 3 млн. 335 тыс. 355 чел., за последние сутки 93 тыс. 628.

Госпитализировано с начала эпидемии 185 тыс. 401 чел., за последние сутки - 3 тыс. 804.