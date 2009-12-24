Мужчину скорее разбудит назойливая муха, чем плачь ребенка

Спящего мужчину скорее разбудит назойливая муха, чем плач его собственного ребенка. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие полезные свойства сна и попутно создавшие классификацию раздражителей, способных его нарушить. Об этом сообщила британская газета "Дейли телеграф".

Впрочем, жужжание насекомого для представителя сильной половины человечества - не самая первая причина пробуждения. Гораздо быстрее и чаще мужчина проснется от звука сработавшей автомобильной сигнализации. На втором месте среди подобных "нежданных будильников" оказались завывания ветра. Муха, которая своими пируэтами имеет больше шансов прервать мужской сон, чем беспокойный ребенок, заняла третью строчку этого списка. В то же время, для женщины нет более мощного звука, который бы мог нарушить ее сновидения, чем крик ее малыша.

В одинаковой степени раздражающе воздействуют на мозг спящих обоих полов "звуки хулиганских действий", совершаемых неподалеку, а также храп партнера - они в классификации разместились ниже.

Один из исследователей-психологов прокомментировал эти оригинальные находки так: "Эта разная чувствительность может являть собой эволюционные различия, которые заставляют женщин больше реагировать на звуки, ассоциируемые с возможными угрозами их детям, в то время как мужчины "настроены" слышать раздражители, которые могут представлять опасность для всей семьи".

govoritmoskva.ru