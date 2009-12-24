Китайские хирурги перепутали ноги больного
09:24, 24 декабря 2009Страна
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Прооперировали здоровую ногу
Хирурги одной из клиник в провинции Хубэй во время операции перепутали ноги 84-летнего пациента и прооперировали ему здоровую конечность.
Врачи перепутали правую и левую нижние конечности и вшили в здоровую ногу металлическую пластину.
Теперь мужчине предстоит перенести еще две сложнейшие операции. Сначала вынут металлическую пластину из здоровой ноги, а потом будут вшивать конструкцию в больную ногу.
Семья пострадавшего уже подала запрос на выплату компенсации.
На данный момент горе-врачи отстранены от работы. В их отношении проводится расследование.
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