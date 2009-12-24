ВОЗ начинает поставки вакцины против «свиного» гриппа

Всемирная организация здравоохранения приступает к распространению бесплатной вакцины против вируса гриппа А/H1N1.

Об этом на брифинге в Женеве заявил пресс-секретарь ВОЗ Грегори ХАРТЛЬ, сообщает Центр новостей ООН.

Г.ХАРТЛЬ отметил, что раньше в списке первых получателей вакцины числился и Афганистан. Но очередность поставок зависит и от способности ВОЗ доставить вакцину в страну, и от возможностей местных властей обеспечить ее распределение.

Поставки в Азербайджан и Монголию начнутся уже на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября заместитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ната МЕНАБДЕ заявила, что Всемирная организация здравоохранения готова предоставить Украине в виде гуманитарной помощи 5 млн. доз пандемической вакцины, что позволит сделать прививки около 10% населения.