В кожаной обуви – свинец и ртуть

В обычной кожаной обуви содержится несколько видов ядовитых веществ. Об этом свидетельствуют результаты тестов, проведенных шведским Управлением охраны окружающей среды.

Управление исследовало материал примерно 20 пар обуви, 11 из которых были куплены в Швеции и по 2 в ЮАР, Уганде, Филиппинах и Белоруссии.

В некоторых случаях в обувной коже был обнаружен трехвалентный хром, который хотя и безвреден в обычных случаях, но при сжигании или утилизации преобразуется в шестивалентный канцероген.

«Шестивалентный хром поступает в организм через легкие и кожу, загрязняет водоемы, наносит вред человеку и другим организмам», - заявил руководитель исследовательского проекта Андреас Преводник.

В двух парах обуви были обнаружены канцерогенные краски, которые также являются сильнейшими аллергенами. Вместе с потом на ногах они могут попадать в организм человека.

Кроме того, в обуви были найдены мышьяк, свинец и ртуть. В Швеции существует запрет на ртуть, и ее присутствие в потребительских товарах является нарушением закона.

novostey.com