Этот овощ поможет похудеть

Несмотря на низкое содержание витаминов и микроэлементов, баклажан выгодно отличается от других овощей высоким содержанием нежной клетчатки

Именно клетчатка играет важную роль в выведении токсинов из организма человека, в поддержании полезной микрофлоры кишечника и снижении в нем гнилостных процессов, тем самым улучшая процессы пищеварения.

Баклажан содержит значительное количество калия, который благотворно влияет на сердечнососудистую систему, стимулирует выведение из организма мочевой кислоты и лишней жидкости. Ввиду невысокой калорийности, овощ рекомендуют включать в диету людей, страдающих от лишних килограммов.

В то же время следует ответить, что в кожуре баклажанов содержится значительное количество соланина (яд, который вырабатывается в растениях семейства паслёновых), поэтому их необходимо обязательно очищать перед употреблением.

focus.ua