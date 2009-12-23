В Бердянске все школы закрыли на карантин

В Бердянске в связи с резким ростом уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями школы закрыли на карантин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Бердянска со ссылкой на главного санитарного врача города Николая ГОРДИЕНКО, "на 51-й неделе года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Бердянске превысил эпидпорог в 2 раза и составил 125,6 на 10 тыс., при пороговом уровне - 61,5".

В связи с этим чрезвычайной противоэпидемиологической комиссией принято решение о приостановке занятий в школах Бердянска и внешкольных занятий на территории города с 23 декабря по 5 января 2010 г.

Высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения всех форм собственности Бердянска пока продолжают работу, однако их руководителям рекомендовано приостанавливать учебный процесс, если в заведении заболеет 30% студентов.

В связи с карантином в школах также отменены все новогодние мероприятия.

Как сообщал УНИАН, с 16 декабря в связи с ростом заболеваемости населения гриппом и ОРВИ были закрыты школы в Запорожье и Энергодаре, где эпидпорог был превышен еще две недели назад.