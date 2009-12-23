В Киеве на карантин закрыто 18 школ

По состоянию на 22 декабря 2009 года в связи с повышением заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ в 18 столичных общеобразовательных учебных заведениях применены ограничительные меры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

На сегодняшний день, решением главных государственных санитарных врачей районов и районных управлений образования, карантин объявлен в 18 школах, что составляет 3,6% общего количества учебных заведений города, отметили в КГГА.

Согласно данным пресс-службы, в школах, которые продолжают учебу, усилены профилактические меры: применяется регулярная влажная уборка с использованием антисептических средств, проветривание и тому подобное. Кроме того, проводятся рейдовые проверки по соблюдению противоэпидемического режима, осуществляется мониторинг состояния здоровья детей. Ограничено проведение массовых мероприятий и доступ посторонних лиц в заведения образования. Активно проводится санитарно-просветительская работа по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Медицинские кабинеты учебных заведений обеспечены необходимым количеством марлевых повязок и медицинских препаратов для оказания медицинской помощи детям и персоналу.