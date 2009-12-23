Налоговая пресекла работу нелегального аптечного склада

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Херсонской области пресекли в Херсоне деятельность нелегального аптечного склада.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА Херсонской области.

Согласно сообщению, налоговики установили, что склад и хранившиеся там медикаменты принадлежали акционерному обществу, зарегистрированному в Киевской области.

Предприятие занималось доставкой медпрепаратов в аптеки Херсона. При этом, согласно накладным, товар якобы доставлялся непосредственно со склада под Киевом. Лицензии на деятельность склада у компании не было.

Из склада, который был непригоден для хранения медикаментов, изъят товар на сумму 312 тыс. грн.