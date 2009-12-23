Налоговая пресекла работу нелегального аптечного склада
16:50, 23 декабря 2009Страна
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Не было лицензии
Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Херсонской области пресекли в Херсоне деятельность нелегального аптечного склада.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА Херсонской области.
Согласно сообщению, налоговики установили, что склад и хранившиеся там медикаменты принадлежали акционерному обществу, зарегистрированному в Киевской области.
Предприятие занималось доставкой медпрепаратов в аптеки Херсона. При этом, согласно накладным, товар якобы доставлялся непосредственно со склада под Киевом. Лицензии на деятельность склада у компании не было.
Из склада, который был непригоден для хранения медикаментов, изъят товар на сумму 312 тыс. грн.
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