Полтавщина: эпидпорог превышен во всех городах и районах

Во всех городах и районах Полтавской области превышен эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления здравоохранения Полтавской облгосадминистрации Виктор ЛЫСАК.

По его словам, за медицинской помощью вчера в лечебно-профилактические учреждения по поводу ОРВИ обратилось 4529 человек, среди которых 46% детей.

С начала эпидемического периода в государстве по области за медицинской помощью обратилось 98611 человек (6,5% от общего количества населения), госпитализировано 5317 человек (5,4%).

Среди заболевших на наличие вируса гриппа обследовано 1107 человек, диагноз «грипп А/Н1/N1» подтвержден у 10 человек.