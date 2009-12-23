Кабмин не дал денег на завершение строительства онкоцентра

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что Кабинет министров не перечислил обещанные в этом году деньги на завершение строительства ПЭТ-центра по ранней диагностике онкозаболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ заявила сегодня на брифинге.

По ее словам, из-за этого недофинансирования открытие нового онкоцентра откладывается на следующий год.

«То, что Кабмин должен был выделить 70 млн. грн. – эти деньги не выделены. Если бы они были выделены, то мы бы с вами на днях перерезали ленточку», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она предположила, что онкоцентр откроется до конца первого квартала 2010 года. Его готовность к эксплуатации составляет 90%.

При этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ заверила, что приняты все меры по сохранению завезенного дорогостоящего оборудования, в частности, новое помещение обеспечено отоплением.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ напомнила, что ПЭТ-центр строится за счет государственных средств. В предыдущие годы было выделено около 240 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября этого года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время посещения строительства нового онкоцентра в столице заявила, что правительство обеспечит полное финансирование для завершения до конца года строительства этого объекта.

«Приняты все соответствующие постановления правительства, финансирование строго по графику, и я убеждена, что мы это сделаем, чтобы совместными усилиями врачей, строителей, правительства достроить этот мощный ПЭТ-центр », - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

До этого правительство выделило 70 млн. грн. для завершения строительства ПЭТ-центра.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ после посещения онкоцентра премьер-министром отметила, что если выделенные правительством 70 млн. грн. будут перечислены, то центр будет введен в эксплуатацию до 1 января 2010 года.

Центр для раннего выявления онкологических заболеваний с использованием ПЭТ-технологии (позитронно-эмиссионный томограф) создается на территории Киевской городской онкологической больницы.

Методика применения ПЭТ-технологии позволяет четко распознавать злокачественную опухоль от доброкачественной на ранней стадии. Это дает возможность своевременно начать лечение и предотвратить дальнейшее развитие болезни.