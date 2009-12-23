Студенты проводят акцию бесплатной сдачи крови

Студенты Ивано-Франковского национального университета нефти и газа начали акцию бесплатной сдачи крови «Подари капли жизни».

Об этом УНИАН сообщил координатор акции, первый заместитель председателя Студенческого парламента национального университета нефти и газа Александр ВИЗИНСКИЙ. По его словам, акцию начали активисты Студенческого парламента, которые первыми сдали кровь. «Студенты охотно откликнулись на инициативу бесплатно помочь людям, нуждающимся в крови или плазме, – отметил он. - В целом, ожидается, что в акции примут участие большинство студентов, которые не имеют противопоказаний относительно сдачи крови».

А.ВИЗИНСКИЙ считает, что «сейчас в области в частности, и в Украине существует острая потребность в пополнении резервов крови». «Более того, сегодня, как свидетельствует практика, кровь сдают преимущественно родственники реципиентов, – добавил студент. - К тому же, существуют много негативных мифов относительно вредности донорства. Поэтому, мы решили выступить с инициативой возродить престиж донорства в Ивано-Франковске и, в результате, помочь многим людям, для которых, возможно, будет решаться вопрос жизни и смерти. Своим примером мы демонстрируем молодежи, что помогать ближним – это очень важное и нужное дело».

Акция сдачи крови будет продолжаться до 30 декабря.