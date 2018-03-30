Не заболеть после переохлаждения помогут лимоны, клюква и мед

Если организм потерял тепло - необходимо ему необходимо вернуть этот должок. Тогда вы наверняка сможете избежать простудного заболевания...

Если вы переохладились, и это состояние застало на работе - несколько стаканов горячего зеленого чая спасут ситуацию, если они доведут вас до обильного пота. Если вы не гипертоник - добавьте сок 1/2 лимона. И не следует пытаться сдержать потоотделение антиперспирантами - в обилии пота и заключается лечение. Относительно здоровый организм производит пот без запаха (соответственно одновременно проводится тест на общее здоровье). Запах появится лишь через несколько часов - это результат работы бактерий. Потому горячий душ (если не гипотоник - то горячая ванна) после работы довершат дело. По вкусу к чаю во время заваривания (а не в готовый чай!) добавить мед либо сахар.

Поможет оборвать простуду от переохлаждения внеочередной поход в баню-сауну (если не отложен на неделю). Баню можно устроить и дома. Для этого взять 1-2 бутылки из-под шампанского (должны быть в запасе), нагреть в кастрюле с горячей водой, наполнить крутым кипятком, закрыть родной пробкой, обвернуть влажным полотенцем и положить на расстоянии 10-15 см одну около стоп, а другую - в районе таза. Тепло укрыться и наслаждаться потением 1-1,5 часа. Помощники могут поить зеленым чаем с домашним вареньем или медом.

Мужской способ быстрой борьбы с переохлаждением 100г (не больше) водки и кофейная ложка молотого черного перца. Экстремалы принимают с красным. Но не в случае, если перебор алкоголя стал причиной. Или если в анамнезе есть язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки или часто беспокоит гастрит, гастродуоденит.

Женский способ - 100-200 мл сухого либо полусухого вина нагреть до кипения с 1ч-1ст.л. сахара, щепоткой молотой корицы, кардамона, гвоздики. Принимать в горячем виде. Подойдет и подогретое пиво, и горячий сок из апельсина либо грейпфрута, доведенный до кипения любым способом.

Лимоны. Кислая среда неблагоприятна для большинства патогенных бактерий и вирусов. Поэтому подкисленный лимонным соком чай либо обычная вода при регулярном применении - надежный натуральный щит. Но обилие выделяющихся через почки кислот может нарушать их функции, потому не более 3-х лимонов в сутки. Если злоупотреблять регулярно - в почках могут откладываться камни. И не стремитесь полностью оценить букет вкусовых ощущений, а то со временем останетесь без собственных зубов.

Клюквенный морс - поможет сбить простудные явления в самом начале, особенно если среди причин простуды нельзя исключить проблемы печени, почек и кишечника. Из 1 стакана ягод клюквы отжать сок, в закрытой посуде поставить в холодильник. К жмыху по вкусу добавить 1-2 ст.л. сахара либо меда, 300-400 мл воды и томить на малом огне 30-40 минут, добавить сок и принимать в горячем виде 1-2 раза в сутки до окончания заболевания.

Отвар плодов шиповника, разведенное в воде варенье облепихи, черной смородины помогут в профилактике и лечении простуды. Большое количество аскорбиновой кислоты, содержащееся в них, быстро оборвет начинающиеся проявления простуды. Но в случае, если под глазами макияж не скрывает синие круги. В таком случае все может закончиться сосудистым кризом и падением артериального давления. Как минимум отделаетесь головной болью. В малых дозах простуду можно с их помощью сопровождать.

Черная смородина, вишня в умеренных дозах за счет оптимального сочетания витаминов С и Р стабилизируют воспалительный процесс и не дадут ему распространиться. А органические кислоты мягко и ненавязчиво напомнят микрофлоре в мочеполовой системе кто в этом организме хозяин. Прием при необходимости работы в офисе поможет уменьшить осложнения начинающейся простуды либо полностью их предотвратить. Если приниматься будут в больших количествах - опять смотрим в зеркало на цвет кожи под глазами.

Мед. Сам по себе, а особенно в комбинации с другими лечебными средствами во время простуды оказывает существенное лечебное воздействие. Один лишь его прием с горячей водой помогает усилить потоотделение и естественным путем несколько снизить температуру. Прием меда на протяжении дня обеспечивает организм легко доступной энергией. Если необходимо усилить функции печени - используйте гречишный мед, почек - мед с акации, подкрепить иммунитет - горный либо с разнотравья, в большей степени усилить потогонный эффект - не липовый мед, а мед с липы.

Если простуда обычно начинается с болей в горле, особенно при удаленных гландах, поможет такой способ. 1 ч.л. жидкого меда (если засахарился - слегка разогреть) размазать тонким слоем по мелкой тарелке. Держа тарелку перед собой слизывать мед, стараясь максимально высовывать язык изо-рта. После исчезновения вкуса меда во рту делать следующее движение языком. Когда тарелка станет чистой в области горла значительно усилится местный иммунитет. При регулярном применении бактерии от Вас постепенно отстанут. Такой способ поможет и при катаральной ангине, и при тонзиллите, в том числе и в стадии субкомпенсации. И хирург перестанет настаивать на операции по удалению миндалин. Как гланд, так и аденоидов.

Если ничего нет под рукой - подойдут чаи с липой, ромашкой, чабрецом, душицей и т.п. Заваривать 5-7 мин в плотно закрытой посуде, накрытой плотной тканью для сохранения тепла. Принимать в горячем виде 2-3 стакана подряд до обильного потоотделения. Липой лучше не пользоваться, если у кровных родственников есть подагра, ромашкой - при дискинезии желчевыводящих путей по гипотоническому типу, склонности к гипотонии, чабрец и душица нежелательны перед и во время месячных.

Как ни парадоксально, простуду вирусного происхождения может оборвать ведро ледяной воды, внезапно вылитое на стремящегося заболеть (когда температура только начинает подниматься). После чего тело интенсивно растереть до красноты, пациента уложить в теплую постель, укутать и отпаивать горячим чаем с калиной-малиной, липовым цветом. Но обливать можно, если нет синих кругов под глазами.

Применение жаропонижающих. Они влияют на основную защитную реакцию организма - повышение температуры. Если она в диапазоне 38-39,5?С - она Ваш главный помощник в борьбе с разнообразными патогенами. Если организм не смог поднять температуру выше 38?С - вирусы и бактерии бесконтрольно хозяйничают в организме, стремясь сохранить идеальную для их размножения температуру. Если температура стремится перейти рубеж в 39,5 С - простуда сопровождается неправильно (по сравнению с образующимися токсинами Вы мало вводите жидкости для их выведения) и осложнения не за горами. Если температуру просто сбить - в лишенном защиты организме с легкостью поселятся новые колонии микроорганизмов, а такой быстро "вылечившийся" станет не только "инкубатором" для размножения бактерий в себе, но и источником значительной опасности для окружающих.

Выбирая способ лечения при простуде необходимо учесть несколько моментов. Возникла ли простуда на голом месте, т.е. в организм попали новые бактерии либо вирусы. Либо произошла активизация уже знакомых Вашей иммунной системе микроорганизмов или вирусов. Если это второй случай - лечить необходимо сразу. Если первый - у Вас есть выбор, если Вы помните простое правило, что леченная простуда завершается всего за неделю, а нелеченная проходит за целых 7 дней. Выбор - за Вами.

В любом случае конечный результат зависит от того, как влияли лечебные средства на состояние иммунитета. Если ему не мешать, поддерживать организм горячими напитками, не подавлять иммунитет - все будет более прогнозировано. Если мешать, особенно введением химических веществ - добавка за каждую простуду нескольких лет к биологическому возрасту скоро приведет молодого человека к пенсионному возрасту. Если не вызовет значительных осложнений и не приведет к необратимому результату сразу.

Борис Скачко, врач, фитотерапевт, автор 20 книг и брошюр, более 200 популярных и 40 научных статей по фитотерапии, здоровому образу жизни