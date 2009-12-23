Вторая волна свиного гриппа может прийти в Россию весной, но если вирус существенно не изменит свои свойства, то никаких экстренных ситуаций не возникнет, считает главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО.

"Это может быть весной", - сказал Г.ОНИЩЕНКО, отвечая на вопрос о возможной второй волне свиного гриппа в РФ.

Как передает РИА Новости, он пояснил, что после зимы силы организма истощены, что делает человека особенно уязвимым к вирусам. Кроме того, свой вклад в заболеваемость могут внести аварии на теплотрассах, считает главный санитарный врач РФ. Если жилые помещения долгое время будут оставаться без отопления, это может привести к всплеску заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Сейчас нужно прививаться от пандемического штамма", - сказал Г.ОНИЩЕНКО. Он отметил, что в 95% случаев заболевание новым гриппом протекает в легкой форме, и граждане таким образом также получают "естественную прививку", у них вырабатывается иммунитет.

"Для появления популяционного иммунитета этим гриппом должно переболеть 30% населения", - сказал глава Роспотребнадзора.

По его словам, в ноябре в России было зафиксировано порядка 6 миллионов случаев ОРВИ и гриппа, в то время как в ноябре 2008 года было отмечено 2 миллиона случаев заболеваний. Ноябрь Г.ОНИЩЕНКО назвал пиковым месяцем с точки зрения заболеваемости свиным гриппом.

Пока, по его словам, вирус ведет себя предсказуемо и не мутировал насколько серьезно, чтобы вызвать высокую летальность среди людей.