ВР утвердила Государственную программу борьбы с онкозаболеваниями до 2016 года

Верховная Рада Украины утвердила Общегосударственную программу борьбы с онкологическими заболеваниями на период до 2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 298 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале.

Главной целью программы является повышение эффективности общегосударственных мероприятий по улучшению качества и доступности медицинской помощи больным злокачественными новообразованиями, установление государственных гарантий медицинской помощи, совершенствование условий для продления и улучшения качества жизни онкологических больных.

Программой предусматривается осуществление мероприятий, направленных на своевременное выявление онкологических заболеваний, снижение смертности и инвалидности населения в результате онкологических заболеваний и уменьшение распространенности заболеваемости; обеспечение максимально возможного в существующих социально-экономических условиях качества жизни онкологических больных и их адаптации в обществе, создание надлежащих условий для терминальных онкологических больных.

Принятие программы позволит очертить и конкретизировать возможности государственной поддержки предотвращения заболеваемости и лечения людей онкологическими заболеваниями, определить необходимые объемы финансирования программы на реализацию соответствующих мероприятий по онкологическим заболеваниям.