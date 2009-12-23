Донетчина: в больницы за сутки с обморожениями обратились 20 человек

В лечебные учреждения Донецкой области за прошедшие сутки с признаками обморожения обратились 20 человек, преимущественно взрослых.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на информацию Главного управления здравоохранения облгосадминистрации.

Согласно сообщению, из этих 20 человек 17 были госпитализированы.