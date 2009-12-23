Донетчина: в больницы за сутки с обморожениями обратились 20 человек
14:49, 23 декабря 2009Страна
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17 госпитализированы
В лечебные учреждения Донецкой области за прошедшие сутки с признаками обморожения обратились 20 человек, преимущественно взрослых.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на информацию Главного управления здравоохранения облгосадминистрации.
Согласно сообщению, из этих 20 человек 17 были госпитализированы.
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