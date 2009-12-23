В Украине на стационарном лечении - 250 тыс психически больных

В Украине на стационарном лечении находятся около 250 тыс. психически больных людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом шла речь на совещании в Киеве, посвященном вопросам перспектив развития психиатрической помощи в Украине.

Говоря в своем выступлении на совещании о проблемах отечественной психиатрии, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ отметил, что сегодня во всем мире и, в частности, в Украине происходит процесс активного переосознания приоритетов и ценностей в области психического здоровья.

“Меняется лицо и суть психиатрии, на первый план выходит необходимость объективной оценки таких факторов как личность пациента, его мировоззренческие позиции и установки, религиозные взгляды, социокультурные особенности жизненного уклада, уровня социальной адаптации”, - заявил министр.

Как говорилось на совещании, сегодня в системе здравоохранения Украины психиатрическая сеть насчитывает 85 психиатрических и психоневрологических больниц, 29 психоневрологических диспансеров, 23 психиатрических отделения в общесоматических больницах и 820 психиатрических кабинетов.

При этом, констатируют в Минздраве, количество психиатрических коек в государстве постепенно уменьшается и составляет на конец 2008 года около 43 тыс. или 93 на 100 тыс. населения.

В то же время, сообщают в Минздраве, количество госпитализированных психически больных составляет 543 на 100 тыс. населения (что в целом равно около 230 тыс. – УНИАН), и констатируют тенденцию снижения этого показателя на протяжении последних трех лет.